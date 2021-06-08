В Петербурге женщина пыталась сбежать из запертой квартиры через окно и разбилась

В северной столице попытка сбежать из заточения привела к летальному исходу. Стало известно, что гражданин запер свою супругу одну в квартире.
Причиной такого поступка послужил тот факт, что у женщины наблюдались проблемы с алкогольной зависимостью. Россиянка решила покинуть жилище через окно по связанным между собой простыням, но они оборвались, что привело к падению и смерти. Женщине было 44 года, передает телеграм-канал Life Shot.
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