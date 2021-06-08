Было зафиксировано сообщение о серьезном инциденте, который произошел в пригороде Кургана. Пресса распространяет данные о том, что на трассе Курган – Челябинск обрушился пешеходный мост.
По информации "Ura.ru", причиной случившегося называют неопущенный кузов крупногабаритного транспортного средства. Обстоятельства случившегося выясняются, передает телеканал "360".
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