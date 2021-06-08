Под Волгоградом обстреляли двух подростков

Утром 8 июля возле одной из школ города Волжский в Волгоградской области злоумышленник открыл огонь из пневматического ружья по двум подросткам, передает RT. Одного мальчика он ранил в голень, другого – в плечо. После нападавший скрылся, сейчас его ищут.
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