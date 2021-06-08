При пожаре в Новосибирске погибла женщина

В производственном цехе в Советском районе Новосибирска произошел взрыв, перешедший в пожар, передает телеканал "360". Огонь распространился на площадь в 180 квадратных метров. Вдобавок к этому, взрывом выбило стекло и порушило перегородки. Обвалилась кровля. В результате ЧП погибла женщина. В причинах и обстоятельствах трагедии предстоит разобраться специалистам.
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