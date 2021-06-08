Под Москвой задержали серийных квартирных воров

Сотрудники правоохранительных органов Сергиева Посада задержали двух мужчин 24 и 48 лет по подозрению в совершении серии квартирных краж, передают "Вести Подмосковья". Злоумышленники отжимали пластиковые окна и, попадая внутрь чужого жилья, выносили оттуда украшения, деньги, технику и другие ценности. По месту жительства подозреваемых одних только мобильных телефонов нашли 12 штук. Обнаружили и другие ценности, похищенные у жителей Сергиева Посада. Общая сумма ущерба за три доказанных кражи оценивается в 1,3 миллиона рублей.
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