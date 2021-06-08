В Екатеринбурге возле магазина нашли труп полицейского

Возле одного из магазинов в Базовом переулке на юго-востоке Екатеринбурга было обнаружено тело сотрудника полиции, передает РИА ФАН. Сообщается, что мужчина вместе с коллегой патрулировал район. В какой-то момент он сообщил коллеге, что ненадолго отойдет. После того, как он ушел, раздался выстрел. Теперь специалистам предстоит провести экспертизу и установить все обстоятельства произошедшего.
Популярные темы форума
Как вы относитесь к свободным отношениям?
Версии о встрече Байдена и Путина
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Отдых в России это дно
Верую в всевышнего
Йога
Она спасла мою жизнь
Где найти нормальную женщину?
Гадание
Питьевая вода из колодца/скважины