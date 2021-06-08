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В Челябинске обрушился жилой дом

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Утром 8 июня на Кронштадской улице в Ленинском районе Челябинска обрушилась часть двухэтажного жилого дома, передает URA.Ru. Сообщается, что в момент ЧП жильцов внутри не было – их расселили на время проведения капитального ремонта. Специалистам теперь предстоит оценить масштабы произошедшего – можно ли будет восстановить здание или людям стоит готовиться к переезду.

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Автор: 8 июня 2021, 09:25 Источник: URA.Ru ✓ Надежный источник

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