В Челябинске обрушился жилой дом

Утром 8 июня на Кронштадской улице в Ленинском районе Челябинска обрушилась часть двухэтажного жилого дома, передает URA.Ru. Сообщается, что в момент ЧП жильцов внутри не было – их расселили на время проведения капитального ремонта. Специалистам теперь предстоит оценить масштабы произошедшего – можно ли будет восстановить здание или людям стоит готовиться к переезду.
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