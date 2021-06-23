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В Московской области врачи вырезали у юной пациентки гигантскую опухоль

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В Центре репродуктивного здоровья подростков в Московской области провели операцию 17-летней девушке. Врачи вырезали у нее доброкачественную опухоль левого яичника диаметром 20 сантиметров, передает "Радио 1". Обнаружить ее удалось на медкомиссии. Размер опухоли не позволил сохранить девушке яичник. Тем не менее, возможность зачать и выносить ребенка у девушки сохранилась.

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Автор: 23 июня 2021, 10:54 Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник

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