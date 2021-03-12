Свердловский суд запретил двум бабушкам ругаться

Городской суд города Невьяновска в Свердловской области штрафовал одну пожилую женщину за оскорбления в адрес другой пожилой женщины, передает URA.Ru. Конфликт между бабушками возник из-за очередности выхода их внуков на сцену во время утренника. Столкновение обернулось тем, что одна из них стала оскорблять вторую при каждой встрече. Ее оштрафовали, велели выплатить компенсацию морального вреда и запретили впредь сыпать руганью.