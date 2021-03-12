Ребенка жестоко избили собственная мать и бабушка

В подмосковном Домодедове восьмилетнюю девочку жестоко избили собственная мать и бабушка, передает Пятый канал. Женщинам показалось, что ребенок слишком долго собирался на учебу. В завершение всех измывательств они выбросили вещи школьницы на улицу. Происходящее попало на видео. Теперь в обстоятельствах отношений в этой семье разбираются специалисты.
Популярные темы форума
Носите маски
Панин снова разделся!
Гоген Солнцев
Лечебные пиявки.
Что посоветуете?
Как быть?
Русские ваши по сходили с.ума
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Тип характера.