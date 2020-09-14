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Новосибирский политик отрицает связь своей победы с

Новосибирский политик отрицает связь своей победы с "умным голосованием"

Фото: Владимир Горовых/ТАСС
Выигравший выборы в заксобрание Новосибирской области член КПРФ Вадим Агеенко отрицает связь своей победы с так называемым умным голосованием. Итоги избирательной кампании политик считает результатом эффективной работы.
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Депутат назвал "умное голосование" попыткой блогера Алексея Навального воспользоваться популярностью проходных кандидатов. По его словам, компартия отказалась от поддержки данной инициативы.

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Свою победу на выборах Агеенко назвал результатом эффективной работы в округе, а не заслугой "умного голосования". Заявление политика опубликовано на сайте новосибирского обкома КПРФ.

Он выразил благодарность избирателям, ветеранам комсомола и всем, кто помог ему в работе. "Мы победили тремя газетами и двумя листовками. Мы нормально отчитались перед избирателями, не прятались от них и за десять лет моей работы на округе. Думаю, что я зарекомендовал себя как честный и работающий человек", – рассказал депутат о причинах своей победы.

Напомним, что "умное голосование" предлагает избирателям поддержать определенных кандидатов, которые не связаны с партией власти. Агеенко был включен в список на выборах в заксобрание Новосибирской области, которые состоялись в рамках Единого дня голосования.

ЕДГ-2020 прошел в воскресенье, 13 сентября. В его рамках состоялись выборы глав 20 регионов, а в 11 субъектах избиратели голосовали за новый состав законодательных собраний. Уверенную победу на всех выборах одержали представители "Единой России".

Глава Общественной палаты России Лидия Михеева отметила, что Единый день голосования прошел спокойно. "Случаев, которые вызывали бы серьезную озабоченность, не было", – сказала она.

Автор: 14 сентября 2020, 17:11

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