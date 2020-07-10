Есть жертвы: в жилом доме в Кировской области произошел взрыв

Утром 10 июля в трехэтажном кирпичном доме на улице Шарыгина в поселке городского типа Кикнур Кировской области произошел взрыв бытового газа, передает телеканал "360". Строение частично разрушилось.
Сообщается об одном погибшем и нескольких пострадавших. На месте работают оперативные службы. Из дома эвакуировали 16 человек.
Популярные темы форума
Скажите пожалуйста, а Бог есть или нету?
А если я психопатка, но могу испытывать эмпатию
Кого больше на форуме,тупых или умных?
Гогену Солнцеву делать нечего ?Симпатичный мужчина занимается <цензура>*,
Хочу быть с женатым
меня с детства не замечают
Кто сказал,что у мужиков век длинее,а женщины после 25 старуха?
Травля в школе. Вас травили? Как вы живете теперь?
Индийцы
Копец ,в России ничего не меняется