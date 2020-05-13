В Кузбассе бандиты совершили налет на комиссионный магазин

В Кузбассе неизвестные совершили налет на комиссионный магазин. Уточняется, что злоумышленники с закрытыми лицами потребовали деньги у продавца.

Одного из подозреваемых удалось задержать. Он сообщил, что преступление ему помог совершить брат-близнец, пишет сайт VSE42.RU.