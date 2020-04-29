В машине москвички нашли килограмм наркотиков

В подмосковной Шатуре сотрудники правоохранительных органов нашли в автомобиле жительницы столицы килограмм наркотиков. Уточняется, что психотропные вещества были расфасованы по сверткам.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет сайт "Подмосковье сегодня". Обстоятельства дела выясняются.
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