Под Петербургом пытавшиеся украсть забор бомжи потерпели неудачу

В Ленинградской области двое бомжей пытались украсть ограждение на заводе. Однако попытка совершения преступления обернулась неудачей.
По данным ИА "Невские новости", злоумышленники были задержаны сотрудниками Росгвардии. После этого нарушителей закона передали в руки полицейским.
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