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Под Ярославлем при пожаре погиб мэр города

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Под Ярославлем случилось ЧП. Трагически ушел из жизни мэр города Данилова.

По данным Пятого канала, Иван Свечушкин погиб вместе с супругой при пожаре в собственном доме. Возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства трагедии. 

17 апреля 2020, 14:43

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