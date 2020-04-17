Под Ярославлем при пожаре погиб мэр города

Под Ярославлем случилось ЧП. Трагически ушел из жизни мэр города Данилова.
По данным Пятого канала, Иван Свечушкин погиб вместе с супругой при пожаре в собственном доме. Возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства трагедии.
Под Ярославлем случилось ЧП. Трагически ушел из жизни мэр города Данилова.
По данным Пятого канала, Иван Свечушкин погиб вместе с супругой при пожаре в собственном доме. Возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства трагедии.
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