Из-за взрыва боеприпаса под Мурманском пострадали люди

В Печенгском районе Мурманской области пять военнослужащих пострадали из-за взрыва имитационного боеприпаса в воинской части. Они получили незначительные травмы.
Официальные представители экстренных служб пока не подтвердили сообщение о взрыве. Информация уточняется, пишет "Москва 24".
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