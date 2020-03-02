В Краснодаре более 20 детей отравились блинами во время празднования Масленицы

В Краснодаре 22 человека, в числе которых 21 ребенок, госпитализированы после празднования Масленицы. По предварительным данным, они отравились блинами.
Как передает ТАСС, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Специалисты регионального Роспотребнадзора проводят эпидемиологического расследование: изучают пробы воды и пищи, обследуют сотрудников предприятия общественного питания, участвовавших в мероприятии.
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