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В Краснодаре более 20 детей отравились блинами во время празднования Масленицы

прочитано 251 раз

В Краснодаре 22 человека, в числе которых 21 ребенок, госпитализированы после празднования Масленицы. По предварительным данным, они отравились блинами.

Как передает ТАСС, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Специалисты регионального Роспотребнадзора проводят эпидемиологического расследование: изучают пробы воды и пищи, обследуют сотрудников предприятия общественного питания, участвовавших в мероприятии.

Автор: 2 марта 2020, 11:01

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Василий
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Поели. Надо запретить все эти гульбища.
1

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