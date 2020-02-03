В Петербурге возле станции метро произошла поножовщина

В Санкт-Петербурге неизвестные набросились с ножом на бездомного мужчину. Происшествие случилось 1 февраля возле станции метро "Владимирская".
Пострадавшего госпитализировали с колото-резаной раной. Состояние мужчины описывается как тяжелое.
По предварительным данным, нападавшие тоже являются бездомными. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские, сообщает Spbdnevnik.ru.
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