В Астраханской области разбился вертолет

Вертолет Robinson потерпел крушение в Астраханской области. ЧП произошло в 40 километрах от поселка Линейный.
По предварительным данным, на борту частного вертолета находился только пилот. Он погиб, пишет телеграм-канал "112".
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