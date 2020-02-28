Пьяная жительница Калининграда опрокинула коляску с внучкой

В Калининграде пенсионерка уронила ребенка во время прогулки. По предварительной версии, женщина была пьяна.
На записи, опубликованной телеграм-каналом 360tv.ru, можно увидеть, что пенсионерка еле держится на ногах. Нетрезвая женщина опрокидывает коляску, в которой сидит малыш.
Как сообщает FlashNord, мать ребенка находилась дома и отдыхала после работы. По факту инцидента сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку.
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