В Сочи двое детей унесло в открытое море

В поселке Лазаревское в Сочи пропали два подростка. Известно, что они пытались перейти реку Псезуапсе, но сильным потоком воды их унесло в море.
Поиски ребят продолжались всю ночь. Местный отдел Следственного комитета России начал проверку в связи со случившимся, пишет НСН.
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