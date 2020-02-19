В Петербурге мужчина получил в банке 580 тысяч по поддельному паспорту

В Центральном районе Петербурга под суд отправится местный житель, который по поддельному паспорту получил в банке на крупную сумму денег. Уточняется, что злоумышленник предоставил поддельное удостоверение личности и получил 580 тысяч рублей.
По данным spbdnevnik.ru, мужчина потратил деньги на личные нужды. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
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