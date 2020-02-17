В петербургском метро умер пассажир

Утром 17 февраля в районе станции "Площадь Ленина" петербургского метро случилось ЧП. В вагоне поезда умер пассажир, сообщает телеканал 78.ru.
По словам очевидцев, мужчине внезапно стало плохо, он потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть. Обстоятельства случившегося выясняются, передает Пятый канал.
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