Из-за пожара на уральском заводе умер человек

Один из пострадавших при пожаре на заводе "Русский хром 1915" в Первоуральске скончался в больнице. Известно, что возгорание произошло из-за замыкания.
Кроме того, одна из пострадавших женщин находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. После пожара возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, пишет телеканал "360".
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