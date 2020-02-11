Под Петербургом студент умер на уроке физкультуры

В Ленинградской области 16-летний студент скончался во время урока физкультуры. Трагедия произошла в Волховском колледже транспортного строительства, сообщает Spbdnevnik.ru.
По факту случившегося проводится проверка. На месте работают следователи. Причины и обстоятельства случившегося выясняются, передает RT.
Популярные темы форума
Отказался встречаться с жирной
СССР когда слрмали ,я думала,что после 90-<цензура>,Россия вернётся на уровень другой
Хочу бросить с детьми жену
Очень хочется в СССР
У меня нет машины ,мне ехать на работу надо маршрутка
Обслуживающий персонал в России это жесть.
Малахов собирает грязь
плохо стоит
не хочу дочь
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.