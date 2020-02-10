В Мурманске вооруженный мужчина ограбил букмекерскую контору

В Мурманске местный житель совершил разбойное нападение на сотрудников букмекерской конторы. Злоумышленник использовал для совершения преступления оружие, схожее с обрезом охотничьего ружья.
Когда гражданина задержали, он отрицал свою вину. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет FlashNord.
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