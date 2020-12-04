Горящий склад в Омске тушила сотня человек

Утром 4 декабря в экстренных службы Омска поступил сигнал о пожаре на одном из складов города, передает сайт VSE42.RU. По предварительным данным, в помещении находилось производство пластиковой тары. Огонь распространился на площади в 4,5 тысячи квадратных метров. Данных о пострадавших в результате ЧП не поступало. На борьбу с огнем прибыли 95 человек и 23 единицы техники.
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