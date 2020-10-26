В Раменском после гибели управлявшего квадроциклом ребенка возбудили уголовное дело

В Раменском случилась трагедия. Родители позволили своему маленькому ребенку самостоятельно управлять квадроциклом – это обернулось смертельной аварией.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", мальчик попал в ДТП и погиб. Следователи возбудили уголовное дело и ведут разбирательство.
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