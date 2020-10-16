Под Москвой посетителей ТЦ эвакуировали из-за дыма

Сильное задымление заставило серьезно понервничать посетителей торгового центра "Красный кит" в городе Мытищи Московской области. Все находившиеся в здании люди были эвакуированы, передает сайт VSE42.RU. Число посетителей поражает – речь идет о порядка 2,4 тысячи человек, среди которых около 180 детей. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
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