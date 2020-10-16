Отлученного от Церкви схимонаха Сергия обвинили в кощунстве

Отлучение от Церкви не заставило бывшего схимонаха Сергия одуматься и отказаться от своего скандального поведения. Наоборот, закрепившись в захваченном монастыре он лишь усилил накал борьбы как с Русской православной церковью, так и с другими проявлениями внешнего мира. А 15 октября Сергий открыл в монастыре церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы, передает "Царьград". В екатеринбургской епархии напомнили об отсутствии у бывшего схимонаха полномочий совершать подобные действия и назвали такое открытие храма кощунством.
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