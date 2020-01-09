Житель Мурманской области убил мать в Новый год

В Мурманской области на праздновании Нового года местный житель убил мать. По данным FlashNord, родственники совместно распивали спиртное, в результате чего между ними произошел конфликт.
Мужчина стал избивать мать и нанес ей несколько ударов по голове. Пострадавшая скончалась на месте. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
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