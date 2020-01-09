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Регионы

В Омске школьница зверски убила мать из-за секса со взрослым любовником

прочитано 455 раз

Жительница Омска была зверски убита малолетней дочерью. Это случилось из-за того, что женщина пришла перед Новым годом домой раньше времени и застала наследницу в постели с парнем.

СМИ сообщают, что омичка возмутилась увиденным и в гневе пригрозила сдать совершеннолетнего любовника дочери в полицию. Испугавшись, парочка не придумала ничего лучше, как убить женщину. Расправились с ней зверски – на теле убитой судмедэксперты насчитали около 30 ножевых ранений, пишет телеканал "360"


9 января 2020, 11:22

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Фока
Ответить
"Новое поколение, которое выбрало Пепси". Если честно, то берет оторопь.
Ранее советские газеты, ужасались, что такое , на загнивающем Западе происходит.
1

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