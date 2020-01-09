Тысячи рабочих эвакуировали с амурского завода из-за угрозы минирования

На судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре прошла эвакуация. На предприятие поступило сообщение о якобы заложенном там взрывном устройстве.
По данным телеканала "360", в общей сложности эвакуировали 3,5 тысячи человек. На заводе работают оперативные группы и проверяют поступившие данные.
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