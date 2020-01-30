Житель Петерберга проткнул собутыльнику шею отверткой

В Петербурге на улице Профессора Попова мужчине проткнули шею отверткой. В Сети появилось видео с места нападения.
На обнародованных кадрах видно, как подозреваемый выходит со двора, возвращается, а потом уезжает на велосипеде. Пострадавшему 46-летнему мужчине чудом удалось выжить. После получения серьезнейшего ранения его доставили в реанимационное отделение одной из городских больниц, где медики успешно провели операцию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет ИА "Невские новости".
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