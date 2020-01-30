Разыскиваемый полицией за кражу житель Новокузнецка устроил погром в сауне

В Новокузнецке полицейские задержали 33-летнего дебошира, который вместе с приятелем устроил погром в городской сауне. Выяснилось, что мужчина находился в розыске за совершение кражи.
По данным сайта VSE42.RU, два гражданина в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта устроили драку в городской сауне и повредили в заведении стены и сливной бачок унитаза. Прибывшие на вызов бойцы Росгвардии задержали подозреваемых. Дебоширов передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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