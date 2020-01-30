Совершившего убийство россиянина поймали спустя 27 лет

Силовики спустя 27 лет задержали ямальца, который убил своего знакомого из-за карточного долга. "Возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного в 1993 году по факту убийства мужчины", – цитирует пресс-службу СУ СКР по ЯНАО Ura.ru.
По версии следствия, подозреваемый пришел к своему знакомому, чтобы забрать карточный долг (28 миллионов рублей по ценам 1993 года). У хозяина квартиры не оказалось такой суммы. Тогда подозреваемый задушил его полотенцем, после чего забрал ключи от его автомобиля и компьютер. Кроме того, злоумышленник поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Подозреваемый признал вину.
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