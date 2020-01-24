На Урале женщина выпала из окна на девятом этаже

В Ханты-Мансийском автономном округе женщина выпала из окна на девятом этаже и осталась жива благодаря сугробу. При этом она все-таки получила травмы.
По данным НСН, медики оценили повреждения как средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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