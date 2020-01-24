Есть пострадавшие: на Урале в жилом доме взорвался газ

В Каменске-Уральском в пятиэтажном доме взорвался газ. Травмы получила нетрезвая женщина – у нее диагностировано сотрясение мозга.
По данным телеканала "360", после хлопка пожара не было, при этом в доме обрушилась стена. Она оказалась не несущей. Спасатели эвакуировали из пятиэтажки 29 взрослых и шесть детей. Остальные обстоятельства случившегося выясняются.
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