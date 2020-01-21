Под Петербургом безработный угнал машину и устроил ДТП

В Выборгском районе Ленинградской области задержали мужчину, который угнал автомобиль и спровоцировал аварию. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.
Как передает Spbdnevnik.ru, 16 января безработный похитил машину ГАЗ 2705, припаркованную на одной из улиц в Выборге. На следующий день злоумышленник устроил ДТП на угнанном автомобиле в поселке Лесогорский.
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