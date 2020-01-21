Хотел погасить кредит: житель Карелии обокрал тещу

В Медвежьегорском районе Карелии правоохранители задержали мужчину, который обокрал мать сожительницы. Злоумышленник похитил банковскую карту женщины и снял с нее 50 тысяч рублей.
Как сообщает FlashNord, местный житель потратил украденные средства на погашение кредита и уплату алиментов. Оставшееся он спрятал. Возбуждено уголовное дело.
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