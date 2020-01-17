Бойцовская собака искусала шестерых детей в школе под Вологдой

В городе Вытегра Вологодской области бойцовская собака забежала в школу и напала на детей. Шесть учеников получили травмы, передает РИА Новости.
По предварительным данным, животное принадлежит местной жительнице. Сын женщины – один из учащихся старших классов – вывел собаку из здания. Сотрудники Следственного комитета разбираются в деталях произошедшего, сообщает "Царьград".
Популярные темы форума
Что запомнилось хорошего в СССР
Обратно в Союз!
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Рак-божье наказание?
Слава великому Владимиру Путину!
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Постоянно хочу кушать