Житель Калининграда умер в очереди за пенсией

Житель Калининграда умер в отделении Пенсионного фонда. Это случилось в здании на Сосновой улице.
По данным FlashNord, 70-летний мужчина стоял в очереди к специалисту, чтобы решить проблему с выплатами. Внезапно ему стало плохо. Сотрудники вызвали скорую помощь, однако медики не успели спасти пенсионера. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
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