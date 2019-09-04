Есть погибшие: под Петербургом поезд протаранил автомобиль

В Ленинградской области в деревне Глажево пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем. Трагедия унесла человеческие жизни.
Уточняется, что поезд на перегоне Теребочево – Глажево влетел в автомобиль иномарку Ford. В авто находились три человека, двое из них погибли на месте. Cреди пассажиров поезда и машинистов пострадавших нет, пишет FlashNord.
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