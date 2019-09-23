В Кемерово загорелся частный дом

В Кемерове на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о пожаре в частном секторе. Сообщалось, что загорелся жилой дом.
На ликвидацию возгорания были направлены восемь человек и две единицы специальной техники. Теперь в обстоятельствах произошедшего разбираются специалисты, пишет сайт VSE42.RU.
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