На Урале два гея упали с обрыва во время секса

С гей-парой из Свердловской области произошел страшный инцидент. Припарковавшие автомобиль на склоне мужчины собирались заняться сексом, но их машина рухнула в овраг.
Очевидец рассказал, что когда компания стала раскачивать транспортное средство, внедорожник скатился вниз с 25-метрового обрыва. По данным телеканала "360", один из пострадавших был госпитализирован.
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