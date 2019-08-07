Володин оценил ход реставрации на Мамаевом кургане

Идущая на Мамаевом кургане реставрация – первая с момента
строительства монумента. Бочаров поблагодарил за поддержку проекта со стороны
президента России и отметил роль Володина в его реализации
Сейчас специалисты ведут работы на восьмом ярусе, в районе головы. В обсуждении хода реставрации приняли участие представители подрядной организации.
Необходимо сделать все, чтобы успешно завершить работы, отметил Володин, добавив, что это только первый этап по благоустройству мемориального комплекса. Одновременно облагородить территорию в 169 гектаров невозможно, но делать это нужно, подчеркнул спикер Госдумы.
Планируется реконструировать территорию комплекса и отреставрировать памятники историко-культурного значения, указал Володин. Необходимо не просто облагородить территорию с использованием современных технологий, но и использовать для этого новые подходы, подчеркнул спикер Госдумы.
К примеру, председатель нижней палаты предложил организовать на территории дополнительные маршруты, установить диорамы, а также сделать территорию доступной для всех, в том числе людей с ограниченными возможностями, родителей с детьми.
"Нужно сделать все для того, чтобы все желающие могли прийти и поклониться, "потому что память жива, пока мы помним о тех событиях", – подчеркнул спикер Госдумы.
Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане был построен в 1967 году. С 2014 года является кандидатом на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В год мемориал посещают около 1,3 миллиона туристов.
Полностью работы по реконструкции планируется завершить к маю следующего года – в канун 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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