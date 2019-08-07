Володин оценил ход реставрации на Мамаевом кургане

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Волгоградскую область, которая входит в его избирательный округ. Первым делом председатель нижней палаты вместе с главой региона Андреем Бочаровым посетил мемориальный комплекс Мамаев курган, где идет реставрация скульптуры "Родина-мать зовет!". Спикер поддержал предложение губернатора о благоустройстве всей территории мемориала.



Идущая на Мамаевом кургане реставрация – первая с момента строительства монумента. Бочаров поблагодарил за поддержку проекта со стороны президента России и отметил роль Володина в его реализации



Сейчас специалисты ведут работы на восьмом ярусе, в районе головы. В обсуждении хода реставрации приняли участие представители подрядной организации.

Необходимо сделать все, чтобы успешно завершить работы, отметил Володин, добавив, что это только первый этап по благоустройству мемориального комплекса. Одновременно облагородить территорию в 169 гектаров невозможно, но делать это нужно, подчеркнул спикер Госдумы.

Планируется реконструировать территорию комплекса и отреставрировать памятники историко-культурного значения, указал Володин. Необходимо не просто облагородить территорию с использованием современных технологий, но и использовать для этого новые подходы, подчеркнул спикер Госдумы.

К примеру, председатель нижней палаты предложил организовать на территории дополнительные маршруты, установить диорамы, а также сделать территорию доступной для всех, в том числе людей с ограниченными возможностями, родителей с детьми.

"Нужно сделать все для того, чтобы все желающие могли прийти и поклониться, "потому что память жива, пока мы помним о тех событиях", – подчеркнул спикер Госдумы.

Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане был построен в 1967 году. С 2014 года является кандидатом на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В год мемориал посещают около 1,3 миллиона туристов.

Полностью работы по реконструкции планируется завершить к маю следующего года – в канун 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.