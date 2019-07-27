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Володин: нужно законодательно закрепить стандарты благоустройства придомовых территорий

Фото: Duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин продолжает поездку по своему избирательному округу. В субботу, 27 июля, законодатель находится в Пензенской области. Помимо прочего, парламентарий поднял вопрос благоустройства придомовых территорий.   
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В Пензе спикер Госдумы посетил территорию одного из жилых комплексов. Она считается одним из лучших примеров благоустройства. Во дворах – множество зон отдыха для всех возрастных групп.  

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Осмотрев территорию, Вячеслав Володин призвал внедрять использованные в жилом комплексе технологии благоустройства по всей стране. "Эти стандарты нам необходимо закрепить на законодательном уровне", – подчеркнул спикер Госдумы.  

Фото: Duma.gov.ru

При комплексной застройке территорий необходимо возводить социальные объекты – детсад, школу, поликлинику, больницу, также нужно создавать места для отдыха местных жителей, подчеркнул Володин. Возможности досуга должны быть у всех возрастных категорий, отметил законодатель.  

"Продавать надо не жилье, а хорошее настроение, возможность выйти и с ребятишками отдохнуть. Это подход не просто современный, этот подход будет повсеместно использоваться, и в мире это тренд", – отметил спикер Госдумы.  

В Пензе председатель нижней палаты ознакомился с работой высокотехнологичного домостроительного комбината. На нем действует линия по выпуску современный панелей для строительства жилья. Производство полностью автоматизировано. 

Фото: Duma.gov.ru

В ходе визита спикера глава предприятия попросил председателя Госдумы рассмотреть на законодательном уровне вопрос введения термина "региональный системообразующий застройщик" для местных девелоперов – компаний полного цикла, которые реализуют проекты комплексной застройки, возводят не менее 150 тысяч квадратных метров жилья.  

Также Володина попросили дать застройщикам возможность привлекать средства дольщиков без использования эскроу-счетов, если степень готовности объекта составляет 6%.  

Спикер предложение поддержал и обещал проработать вопрос.  

Фото: Duma.gov.ru

Градостроительству и созданию комфортной среды в жилых районах спикер Госдумы уделяет много внимания. Завершая весеннюю сессию нижней палаты, он призвал законодательно закрепить строительство жилья вместе с социальными объектами.  

Нередко жилые дома строятся без соцобъектов – школ, поликлиник, детских садов, а также без магазинов, посетовал спикер. По его словам, необходимо обязать местную власть при строительстве новых районов предусматривать возведение социальных объектов.  

Вопросы градостроительства также обсуждались в рамках недавнего заседания Совета по развитию городских территорий и общественных пространств. Нужно создавать комфортные условия для жизни человека вне зависимости оттого, в каком районе он живет, отмечал спикер Госдумы.  

Он призвал менять концепцию развития городов: в каждой части населенного пункта должны быть детские сады, школы, спортивные залы, парки и скверы. 

Автор: 27 июля 2019, 17:12

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