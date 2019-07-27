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Володин проверил строительство объектов в Саратовской области

Вячеслав Володин (в центре). Фото: Saratov.gov.ru
После завершения весенней сессии Госдумы спикер Вячеслав Володин отправился в свой избирательный округ. Председатель нижней палаты посетил Саратовскую область. Помимо прочего, законодатель ознакомился с капитальным ремонтом школы в Самойловке, посетил историческую усадьбу в поселке Пады и проинспектировал строительство бассейна в райцентре Романовка.   
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Первым делом председатель нижней палаты вместе с главой Саратовской области Валерием Радаевым посетили поселок Самойловка, где проверили ход работ по капитальному ремонту школы №1. 

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Решение о проведении полноценной реконструкции принял в прошлом году спикер Госдумы. Это самое крупное образовательное уреждение в районе, там учатся более 500 ребят.  

В ходе ремонта будет заменена кровля, полы, двери, перекрытия, намечается перепланировка для приспособления к современным нуждам. После реконструкции школа в Самойловке получит новейшее электронное оборудование.  

Ознакомившись с ходом ремонта, Володин указал на недостаточные темпы работ. "У вас тут всего 90 человек работает, а можно трудиться в три смены. Ищите дополнительных людей. Тогда к новому учебному году все будет готово", – сказал спикер.  

Также Вячеслав Володин побывал в усадьбе Нарышкиных в поселке Пады Балашовского района. Она была построена в 1723 году и вместе с 23 другими объектами вошла в новую программу спикера Госдуму по сохранению историко-культурного наследия в регионе.  

Усадьбу председатель нижней палаты осмотрел вместе с общественниками. По словам законодателя, есть возможность сохранить уникальный объект, но денег для этого пока недостаточно. Он призвал подготовить проект до сентября, чтобы успеть попасть в федеральную заявку.  

По словам спикера, к подготовке проектной документации необходимо подойти ответственности, на всех этапах нужно привлекать представителей общественного совета, в том числе историков и архитекторов.  

Фото: Saratov.gov.ru

Затем Володин и Радаев оценили ход работ по капитальному ремонту школы и строительству бассейна в поселке Турки. По благотворительному проекту спикера Госдумы рядом с учебным заведением планируется строительство открытой многофункциональной площадки.  

Володин отметил, что через два месяца появится спортплощадка, затем, в 2020-2021 года – бассейн. "Причем его надо привязать к школе, чтобы этот объект был, прежде всего, для учеников, а не для коммерческого использования. Также нужно заказать проект на капремонт школы. И к 2021 году здесь должна быть современная школа", – отметил председатель нижней палаты.  

Бассейн строится и в райцентре Романовка. О необходимости объекта местные жители говорили спикеру Госдумы в сентябре прошлого года. По их словам, для занятий плаванием приходится ездить в соседний район.  

Спорткомплекс открытого типа был построен по благотворительному проекту Володина. А в прошлом месяце началось строительство бассейна.  

Осмотрев ход работ, Володин сделал замечания подрядчику. Он отметил, что работы велись во время дождя, но в такую погоду заливать чашу бассейна бетоном нельзя. Главное – качество работ, подчеркнул спикер Госдумы и предостерег от показухи.  

Фото: Saratov.gov.ru

В ходе визита в Саратовскую область также обсуждался вопрос строительства нового моста между Саратовом и Энгельсом. Старый был построен в 1965 году. "Губернатор выложился, документацию успел собрать и сейчас решение есть: 436 миллионов на ремонт мостового перехода", – цитирует Володина "Версия Саратов".  

Напомним, 25 июля состоялось последнее пленарное заседание весенней сессии Госдумы. Выступая перед коллегами-законодателями, спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что теперь к работе над законопроектами зачастую подключаются сразу несколько думских комитетов. Также он указал на общее повышение парламентской культуры на Охотном Ряду. В следующую сессию председатель нижней палаты призвал сделать акцент на законах прямого действия. 

Автор: 27 июля 2019, 16:16

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