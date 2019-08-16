Под завалами люди: в Ленинградской области рухнул завод

В Волховском районе Ленинградской области на цементном заводе произошло обрушение стены. Под обломками оказались минимум два человека. На место выехали экстренные службы.
По данным телеканала "360", ЧП случилось во время демонтажа конструкций на предприятии "Пикалевский цемент". Факт обрушения подтвердили в ГУ МЧС по Ленинградской области.
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Прямой эфир с Виталиной Цымбалюк-Романовской
Мальчики
Дети и родители
Мужчина стрелец
Не хочет делать менет
ЯЗЫЧНИКИ ЭТО КТО????
Сын позор семьи
Выйти замуж на мусульманина
Сбила собаку