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Регионы

Под завалами люди: в Ленинградской области рухнул завод

прочитано 355 раз

В Волховском районе Ленинградской области на цементном заводе произошло обрушение стены. Под обломками оказались минимум два человека. На место выехали экстренные службы.

По данным телеканала "360", ЧП случилось во время демонтажа конструкций на предприятии "Пикалевский цемент". Факт обрушения подтвердили в ГУ МЧС по Ленинградской области.

16 августа 2019, 13:31

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